Токеномика GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Откройте для себя ключевую информацию о GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) GoosepumpsAI is a service that simplifies the creation of AI-powered Telegram & X bots for Solana-based meme tokens. It allows token holders to interact directly with their tokens through AI agents in Telegram groups, providing a unique and engaging communication experience. Users can create their own AI agent by entering the contract address of their token, after which the system generates and deploys the bot with minimal effort. The platform also offers a demo version where users can test the functionality of the bots before creating their own. GoosepumpsAI emerged from a hackathon organized by Solana, and its mission is to bridge the gap between meme tokens and their communities by enabling direct interactions via AI technology. Despite being a meme token featuring a cloud with eyes symbolizing cloud AI technologies, the token holds a form of 'utility' as it is used to demonstrate the capabilities of the Goosepumps.co service. Официальный сайт: https://goosepumps.co Whitepaper: https://goosepumps.co/GoosepumpsAI_Pitch.pdf Купить GOOSEPUMPS сейчас!

Токеномика и анализ цен GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,03K $ 20,03K $ 20,03K Общее предложение: $ 998,88M $ 998,88M $ 998,88M Оборотное предложение: $ 998,88M $ 998,88M $ 998,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,03K $ 20,03K $ 20,03K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS)

Токеномика GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOOSEPUMPS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOOSEPUMPS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOOSEPUMPS, изучите текущую цену GOOSEPUMPS!

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