Токеномика GoodBoy (GOODBOY) Откройте для себя ключевую информацию о GoodBoy (GOODBOY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GoodBoy (GOODBOY) Hi, I’m GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I’m not just a companion; I’m your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain. Here’s what I bring to the table: 🌟 Good Vibes Only: Life’s too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun. 🌐 Community First: Whether you’re a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness. 🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana’s ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I’m not just about the tech—I’ve got a personality that makes your journey unforgettable. Официальный сайт: https://www.goodboy-onsol.com/ Купить GOODBOY сейчас!

Токеномика и анализ цен GoodBoy (GOODBOY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GoodBoy (GOODBOY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 459,06K $ 459,06K $ 459,06K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 459,06K $ 459,06K $ 459,06K Исторический максимум: $ 0,02175124 $ 0,02175124 $ 0,02175124 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00045779 $ 0,00045779 $ 0,00045779 Узнайте больше о цене GoodBoy (GOODBOY)

Токеномика GoodBoy (GOODBOY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GoodBoy (GOODBOY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOODBOY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOODBOY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOODBOY, изучите текущую цену GOODBOY!

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