Токеномика GoodBoy (GOODBOY)

Токеномика GoodBoy (GOODBOY)

Откройте для себя ключевую информацию о GoodBoy (GOODBOY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GoodBoy (GOODBOY)

Hi, I’m GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I’m not just a companion; I’m your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain.

Here’s what I bring to the table:

🌟 Good Vibes Only: Life’s too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun.

🌐 Community First: Whether you’re a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness.

🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana’s ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I’m not just about the tech—I’ve got a personality that makes your journey unforgettable.

Официальный сайт:
https://www.goodboy-onsol.com/

Токеномика и анализ цен GoodBoy (GOODBOY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GoodBoy (GOODBOY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 459,06K
$ 459,06K$ 459,06K
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 459,06K
$ 459,06K$ 459,06K
Исторический максимум:
$ 0,02175124
$ 0,02175124$ 0,02175124
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00045779
$ 0,00045779$ 0,00045779

Токеномика GoodBoy (GOODBOY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GoodBoy (GOODBOY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GOODBOY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GOODBOY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOODBOY, изучите текущую цену GOODBOY!

Прогноз цены GOODBOY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.