Токеномика Good Games Guild (GGG) Откройте для себя ключевую информацию о Good Games Guild (GGG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Good Games Guild (GGG) Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse. Официальный сайт: https://goodgamesguild.com/ Купить GGG сейчас!

Токеномика и анализ цен Good Games Guild (GGG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Good Games Guild (GGG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 76,06K $ 76,06K $ 76,06K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 40,00M $ 40,00M $ 40,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 190,16K $ 190,16K $ 190,16K Исторический максимум: $ 16,86 $ 16,86 $ 16,86 Исторический минимум: $ 0,00180044 $ 0,00180044 $ 0,00180044 Текущая цена: $ 0,0019016 $ 0,0019016 $ 0,0019016 Узнайте больше о цене Good Games Guild (GGG)

Токеномика Good Games Guild (GGG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Good Games Guild (GGG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GGG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GGG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GGG, изучите текущую цену GGG!

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