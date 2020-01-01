Токеномика Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Откройте для себя ключевую информацию о Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) $GREMLINAI is more than just another memecoin – it's a revolutionary Chaos-as-a-Service (CaaS) platform designed to help developers stress-test their Solana dApps through controlled chaos. By leveraging the AI-powered Glitch Gremlin, $GREMLINAI generates unpredictable scenarios and simulates real-world attacks, enabling developers to identify vulnerabilities, improve security, and build more resilient applications. The platform combines cutting-edge technology with a gamified approach to stress-testing, making it an essential tool for blockchain developers and a unique addition to the Solana ecosystem. Официальный сайт: https://glitchgremlin.ai/ Whitepaper: https://ggai.gitbook.io/ggai-docs Купить GREMLINAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,64K $ 14,64K $ 14,64K Общее предложение: $ 984,66M $ 984,66M $ 984,66M Оборотное предложение: $ 984,66M $ 984,66M $ 984,66M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,64K $ 14,64K $ 14,64K Исторический максимум: $ 0,00326115 $ 0,00326115 $ 0,00326115 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)

Токеномика Glitch Gremlin AI (GREMLINAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GREMLINAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GREMLINAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GREMLINAI, изучите текущую цену GREMLINAI!

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