Токеномика Ghost (GHOST) Откройте для себя ключевую информацию о Ghost (GHOST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ghost (GHOST) GHOST is a Proof of Stake privacy coin to help make you nothing but a "ghost" when transacting online! Официальный сайт: https://ghostbyjohnmcafee.com/ Whitepaper: https://ipfs.ghostbyjohnmcafee.com/static/media/Ghost_Privacy_Whitepaper.299d1822c57ee8574cbe.pdf Купить GHOST сейчас!

Токеномика и анализ цен Ghost (GHOST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ghost (GHOST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 575,61K $ 575,61K $ 575,61K Общее предложение: $ 27,52M $ 27,52M $ 27,52M Оборотное предложение: $ 27,52M $ 27,52M $ 27,52M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 575,61K $ 575,61K $ 575,61K Исторический максимум: $ 2,11 $ 2,11 $ 2,11 Исторический минимум: $ 0,00040785 $ 0,00040785 $ 0,00040785 Текущая цена: $ 0,02091865 $ 0,02091865 $ 0,02091865 Узнайте больше о цене Ghost (GHOST)

Токеномика Ghost (GHOST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ghost (GHOST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GHOST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GHOST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GHOST, изучите текущую цену GHOST!

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