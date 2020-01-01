Токеномика Ghislaine Network (GHSI) Откройте для себя ключевую информацию о Ghislaine Network (GHSI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ghislaine Network (GHSI) This is an art memecoin Официальный сайт: https://ghislaine.network/ Whitepaper: https://mirror.xyz/ghsi.eth/lAMallnjhVG1aHEIQVOdZwYgmjc8HruYuuk-hMhl41k Купить GHSI сейчас!

Токеномика и анализ цен Ghislaine Network (GHSI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ghislaine Network (GHSI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 143,07K $ 143,07K $ 143,07K Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 143,07K $ 143,07K $ 143,07K Исторический максимум: $ 0,00346534 $ 0,00346534 $ 0,00346534 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00014307 $ 0,00014307 $ 0,00014307 Узнайте больше о цене Ghislaine Network (GHSI)

Токеномика Ghislaine Network (GHSI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ghislaine Network (GHSI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GHSI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GHSI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GHSI, изучите текущую цену GHSI!

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