Токеномика Geyser (GYSR) Откройте для себя ключевую информацию о Geyser (GYSR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Geyser (GYSR) What is GYSR? GYSR is an open platform for on-chain incentives. As both a developer tool and an investment platform, GYSR is a crossroads for activity in decentralized finance. It makes yield farming and token distribution easier, more accessible, and safer for both the creator and the investor. Официальный сайт: https://gysr.io Купить GYSR сейчас!

Токеномика и анализ цен Geyser (GYSR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Geyser (GYSR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 242,02K $ 242,02K $ 242,02K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 9,73M $ 9,73M $ 9,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 248,72K $ 248,72K $ 248,72K Исторический максимум: $ 3 136,29 $ 3 136,29 $ 3 136,29 Исторический минимум: $ 0,01730428 $ 0,01730428 $ 0,01730428 Текущая цена: $ 0,02487221 $ 0,02487221 $ 0,02487221 Узнайте больше о цене Geyser (GYSR)

Токеномика Geyser (GYSR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Geyser (GYSR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GYSR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GYSR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GYSR, изучите текущую цену GYSR!

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