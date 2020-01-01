Токеномика Geyser (GYSR)

Токеномика Geyser (GYSR)

Откройте для себя ключевую информацию о Geyser (GYSR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Geyser (GYSR)

What is GYSR?

GYSR is an open platform for on-chain incentives. As both a developer tool and an investment platform, GYSR is a crossroads for activity in decentralized finance. It makes yield farming and token distribution easier, more accessible, and safer for both the creator and the investor.

Официальный сайт:
https://gysr.io

Токеномика и анализ цен Geyser (GYSR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Geyser (GYSR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 242,02K
$ 242,02K$ 242,02K
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 9,73M
$ 9,73M$ 9,73M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 248,72K
$ 248,72K$ 248,72K
Исторический максимум:
$ 3 136,29
$ 3 136,29$ 3 136,29
Исторический минимум:
$ 0,01730428
$ 0,01730428$ 0,01730428
Текущая цена:
$ 0,02487221
$ 0,02487221$ 0,02487221

Токеномика Geyser (GYSR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Geyser (GYSR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GYSR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GYSR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GYSR, изучите текущую цену GYSR!

Прогноз цены GYSR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.