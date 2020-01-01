Токеномика GAMI WORLD (GAMI)

Токеномика GAMI WORLD (GAMI)

Откройте для себя ключевую информацию о GAMI WORLD (GAMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GAMI WORLD (GAMI)

GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto.

Официальный сайт:
https://gamiworld.io/en
Whitepaper:
https://gami-world.gitbook.io/gami-world-venture-builder-whitepaper/

Токеномика и анализ цен GAMI WORLD (GAMI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GAMI WORLD (GAMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 478,34K
$ 478,34K$ 478,34K
Общее предложение:
$ 131,83M
$ 131,83M$ 131,83M
Оборотное предложение:
$ 43,19M
$ 43,19M$ 43,19M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,46M
$ 1,46M$ 1,46M
Исторический максимум:
$ 5,58
$ 5,58$ 5,58
Исторический минимум:
$ 0,00864062
$ 0,00864062$ 0,00864062
Текущая цена:
$ 0,01109225
$ 0,01109225$ 0,01109225

Токеномика GAMI WORLD (GAMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GAMI WORLD (GAMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GAMI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GAMI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAMI, изучите текущую цену GAMI!

Прогноз цены GAMI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.