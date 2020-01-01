Токеномика GAMI WORLD (GAMI) Откройте для себя ключевую информацию о GAMI WORLD (GAMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GAMI WORLD (GAMI) GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto. Официальный сайт: https://gamiworld.io/en Whitepaper: https://gami-world.gitbook.io/gami-world-venture-builder-whitepaper/ Купить GAMI сейчас!

Токеномика и анализ цен GAMI WORLD (GAMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GAMI WORLD (GAMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 478,34K $ 478,34K $ 478,34K Общее предложение: $ 131,83M $ 131,83M $ 131,83M Оборотное предложение: $ 43,19M $ 43,19M $ 43,19M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,46M $ 1,46M $ 1,46M Исторический максимум: $ 5,58 $ 5,58 $ 5,58 Исторический минимум: $ 0,00864062 $ 0,00864062 $ 0,00864062 Текущая цена: $ 0,01109225 $ 0,01109225 $ 0,01109225 Узнайте больше о цене GAMI WORLD (GAMI)

Токеномика GAMI WORLD (GAMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GAMI WORLD (GAMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GAMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GAMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAMI, изучите текущую цену GAMI!

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