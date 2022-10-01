Токеномика SUPERTRUST (SUT)

Токеномика SUPERTRUST (SUT)

Откройте для себя ключевую информацию о SUPERTRUST (SUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SUPERTRUST (SUT)

SuperTrust (SUT) используется в качестве платежного средства для глобальной платформы, которая разрабатывается и управляется напрямую. Она будет использоваться для разрабатываемой в настоящее время глобальной платформы прямой рекламы (MOAD) и NATURUBOOK, глобальной платформы для обмена информацией о природной среде, токен SUT будет применяться при использовании платформы. Он будет привлекать пользователей с помощью глобального маркетинга и максимизировать ценность платформы за счет сотрудничества с отечественными и зарубежными партнерами. Он будет использоваться в качестве платежного токена для оплаты сборов за счет увеличения числа пользователей с помощью глобального маркетинга. (Рекламные сборы, операционные сборы, сборы за использование услуг)

Официальный сайт:
https://supertrust.club/
Whitepaper:
https://supertrust.club/wp-content/uploads/2022/10/SUPER-TRUST_WHITEPAPERENG_ver2.0_241011-1.pdf
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x98965474ecbec2f532f1f780ee37b0b05f77ca55

Токеномика и анализ цен SUPERTRUST (SUT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUPERTRUST (SUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 13,51M
$ 13,51M$ 13,51M
Общее предложение:
$ 238,40M
$ 238,40M$ 238,40M
Оборотное предложение:
$ 2,02M
$ 2,02M$ 2,02M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,59B
$ 1,59B$ 1,59B
Исторический максимум:
$ 18,733
$ 18,733$ 18,733
Исторический минимум:
$ 0,3344397049660654
$ 0,3344397049660654$ 0,3344397049660654
Текущая цена:
$ 6,674
$ 6,674$ 6,674

Токеномика SUPERTRUST (SUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SUPERTRUST (SUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SUT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SUT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUT, изучите текущую цену SUT!

Как купить SUT

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История цены SUPERTRUST (SUT)

Анализ истории цены SUT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SUT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.