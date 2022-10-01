Токеномика SUPERTRUST (SUT)
Информация о SUPERTRUST (SUT)
SuperTrust (SUT) используется в качестве платежного средства для глобальной платформы, которая разрабатывается и управляется напрямую. Она будет использоваться для разрабатываемой в настоящее время глобальной платформы прямой рекламы (MOAD) и NATURUBOOK, глобальной платформы для обмена информацией о природной среде, токен SUT будет применяться при использовании платформы. Он будет привлекать пользователей с помощью глобального маркетинга и максимизировать ценность платформы за счет сотрудничества с отечественными и зарубежными партнерами. Он будет использоваться в качестве платежного токена для оплаты сборов за счет увеличения числа пользователей с помощью глобального маркетинга. (Рекламные сборы, операционные сборы, сборы за использование услуг)
Токеномика и анализ цен SUPERTRUST (SUT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUPERTRUST (SUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика SUPERTRUST (SUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики SUPERTRUST (SUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SUT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SUT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUT, изучите текущую цену SUT!
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Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 SUT = 6,674 USD