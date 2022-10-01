Токеномика SUPERTRUST (SUT) Откройте для себя ключевую информацию о SUPERTRUST (SUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SUPERTRUST (SUT) SuperTrust (SUT) используется в качестве платежного средства для глобальной платформы, которая разрабатывается и управляется напрямую. Она будет использоваться для разрабатываемой в настоящее время глобальной платформы прямой рекламы (MOAD) и NATURUBOOK, глобальной платформы для обмена информацией о природной среде, токен SUT будет применяться при использовании платформы. Он будет привлекать пользователей с помощью глобального маркетинга и максимизировать ценность платформы за счет сотрудничества с отечественными и зарубежными партнерами. Он будет использоваться в качестве платежного токена для оплаты сборов за счет увеличения числа пользователей с помощью глобального маркетинга. (Рекламные сборы, операционные сборы, сборы за использование услуг) Официальный сайт: https://supertrust.club/ Whitepaper: https://supertrust.club/wp-content/uploads/2022/10/SUPER-TRUST_WHITEPAPERENG_ver2.0_241011-1.pdf Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x98965474ecbec2f532f1f780ee37b0b05f77ca55 Купить SUT сейчас!

Токеномика и анализ цен SUPERTRUST (SUT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUPERTRUST (SUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,51M $ 13,51M $ 13,51M Общее предложение: $ 238,40M $ 238,40M $ 238,40M Оборотное предложение: $ 2,02M $ 2,02M $ 2,02M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,59B $ 1,59B $ 1,59B Исторический максимум: $ 18,733 $ 18,733 $ 18,733 Исторический минимум: $ 0,3344397049660654 $ 0,3344397049660654 $ 0,3344397049660654 Текущая цена: $ 6,674 $ 6,674 $ 6,674 Узнайте больше о цене SUPERTRUST (SUT)

Токеномика SUPERTRUST (SUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SUPERTRUST (SUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUT, изучите текущую цену SUT!

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