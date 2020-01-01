Токеномика FRUG (FRUG)

Токеномика FRUG (FRUG)

Откройте для себя ключевую информацию о FRUG (FRUG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FRUG (FRUG)

FRUG is a meme coin born from the frustration of repeated rug pulls in the crypto space. Created by artist Besol, FRUG represents resilience, persistence, and the collective spirit of a community tired of being scammed. The character, inspired by Lurch from the Addams Family, embodies an unshakable frog that’s seen it all—laid-back, emotionless, and indifferent.

FRUG aims to combine memes and art in a unique way, involving the community at every step. There is no formal team or roadmap; just an artist and a passionate community driving the project forward. FRUG’s evolution is transparent, with community members actively shaping its direction, making it a refreshing addition to the meme coin universe.

Официальный сайт:
https://frugsolana.xyz/

Токеномика и анализ цен FRUG (FRUG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FRUG (FRUG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,29K
$ 9,29K$ 9,29K
Общее предложение:
$ 981,28M
$ 981,28M$ 981,28M
Оборотное предложение:
$ 981,28M
$ 981,28M$ 981,28M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,29K
$ 9,29K$ 9,29K
Исторический максимум:
$ 0,00139965
$ 0,00139965$ 0,00139965
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика FRUG (FRUG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FRUG (FRUG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FRUG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FRUG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRUG, изучите текущую цену FRUG!

Прогноз цены FRUG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.