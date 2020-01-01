Токеномика FRUG (FRUG) Откройте для себя ключевую информацию о FRUG (FRUG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FRUG (FRUG) FRUG is a meme coin born from the frustration of repeated rug pulls in the crypto space. Created by artist Besol, FRUG represents resilience, persistence, and the collective spirit of a community tired of being scammed. The character, inspired by Lurch from the Addams Family, embodies an unshakable frog that’s seen it all—laid-back, emotionless, and indifferent. FRUG aims to combine memes and art in a unique way, involving the community at every step. There is no formal team or roadmap; just an artist and a passionate community driving the project forward. FRUG’s evolution is transparent, with community members actively shaping its direction, making it a refreshing addition to the meme coin universe. Официальный сайт: https://frugsolana.xyz/ Купить FRUG сейчас!

Токеномика и анализ цен FRUG (FRUG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FRUG (FRUG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,29K $ 9,29K $ 9,29K Общее предложение: $ 981,28M $ 981,28M $ 981,28M Оборотное предложение: $ 981,28M $ 981,28M $ 981,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,29K $ 9,29K $ 9,29K Исторический максимум: $ 0,00139965 $ 0,00139965 $ 0,00139965 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FRUG (FRUG)

Токеномика FRUG (FRUG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FRUG (FRUG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FRUG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FRUG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRUG, изучите текущую цену FRUG!

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