Токеномика FRENCHIE (FREN) Откройте для себя ключевую информацию о FRENCHIE (FREN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FRENCHIE (FREN) Join the world of FRENCHIE. A story driven content/meme token that is built on the principals of transparency and community focussed. With that, the FRENCHIE project is aiming to create a vibrant community and a project that does good for the world around it. FRENCHIE serves as creative platform where creativity and doing good come together. As an original IP in the making, the project features illustrations and animations, that all of which are handdrawn. Официальный сайт: https://frenchiethebull.dog/ Whitepaper: https://frenchie.gitbook.io/frenchie Купить FREN сейчас!

Токеномика и анализ цен FRENCHIE (FREN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FRENCHIE (FREN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 165,81K $ 165,81K $ 165,81K Общее предложение: $ 996,90M $ 996,90M $ 996,90M Оборотное предложение: $ 531,63M $ 531,63M $ 531,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 310,92K $ 310,92K $ 310,92K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000312 $ 0,000312 $ 0,000312 Узнайте больше о цене FRENCHIE (FREN)

Токеномика FRENCHIE (FREN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FRENCHIE (FREN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FREN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FREN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FREN, изучите текущую цену FREN!

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