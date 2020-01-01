Токеномика FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Откройте для себя ключевую информацию о FOMO 3D (FOMO3D.FUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FOMO 3D (FOMO3D.FUN) solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders Официальный сайт: https://www.solana.fun/fomo/ Купить FOMO3D.FUN сейчас!

Токеномика и анализ цен FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FOMO 3D (FOMO3D.FUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,22K $ 17,22K $ 17,22K Общее предложение: $ 990,73M $ 990,73M $ 990,73M Оборотное предложение: $ 990,73M $ 990,73M $ 990,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,22K $ 17,22K $ 17,22K Исторический максимум: $ 0,02397837 $ 0,02397837 $ 0,02397837 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

Токеномика FOMO 3D (FOMO3D.FUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FOMO 3D (FOMO3D.FUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FOMO3D.FUN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FOMO3D.FUN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FOMO3D.FUN, изучите текущую цену FOMO3D.FUN!

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