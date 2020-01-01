Токеномика FLock OFF (SN96) Откройте для себя ключевую информацию о FLock OFF (SN96), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен FLock OFF (SN96) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FLock OFF (SN96), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Общее предложение: $ 586,55K $ 586,55K $ 586,55K Оборотное предложение: $ 586,55K $ 586,55K $ 586,55K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Исторический максимум: $ 4,31 $ 4,31 $ 4,31 Исторический минимум: $ 1,52 $ 1,52 $ 1,52 Текущая цена: $ 1,75 $ 1,75 $ 1,75 Узнайте больше о цене FLock OFF (SN96)

Токеномика FLock OFF (SN96): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FLock OFF (SN96) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SN96, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SN96. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SN96, изучите текущую цену SN96!

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