Токеномика и анализ цен FLIP (FLIP)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене FLIP (FLIP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о FLIP (FLIP)
$FLIP is a social token and themecoin. It’s a leveraged bet on Hyperliquid flipping the entire market: a HyperEVM-native memetic beta asset, relaying the cultural lore of The Flippening. It is also the native token to FLIPgo. FLIPgo is a streaming platform focused on Hyperliquid perps trading, built natively on HyperEVM using @Livepeer infrastructure.
What you can do on FLIPgo:
- Stream or watch live content
- Earn, tip, spend, and trade tokens
- View streamers’ live positions on Hypercore and tip them to help avoid liquidation
- Deposit into vaults and watch traders deploy your capital live
- Create public vaults and showcase your strategy on-stream
- Compete on a leaderboard against other streamtraders for clout and rewards
- Interact with streamers as they deploy capital across HyperEVM
- Stay anon using VTuber avatars: bring your NFTs to life
Токеномика FLIP (FLIP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики FLIP (FLIP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов FLIP, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов FLIP.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLIP, изучите текущую цену FLIP!
Прогноз цены FLIP
Хотите узнать, куда может двигаться FLIP? Наша страница прогноза цены FLIP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
