Токеномика FLIP (FLIP) Откройте для себя ключевую информацию о FLIP (FLIP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен FLIP (FLIP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FLIP (FLIP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,58M $ 1,58M $ 1,58M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,58M $ 1,58M $ 1,58M Исторический максимум: $ 0,00424548 $ 0,00424548 $ 0,00424548 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00157898 $ 0,00157898 $ 0,00157898 Узнайте больше о цене FLIP (FLIP) Купить FLIP сейчас!

Информация о FLIP (FLIP) $FLIP is a social token and themecoin. It's a leveraged bet on Hyperliquid flipping the entire market: a HyperEVM-native memetic beta asset, relaying the cultural lore of The Flippening. It is also the native token to FLIPgo. FLIPgo is a streaming platform focused on Hyperliquid perps trading, built natively on HyperEVM using @Livepeer infrastructure. What you can do on FLIPgo: - Stream or watch live content - Earn, tip, spend, and trade tokens - View streamers' live positions on Hypercore and tip them to help avoid liquidation - Deposit into vaults and watch traders deploy your capital live - Create public vaults and showcase your strategy on-stream - Compete on a leaderboard against other streamtraders for clout and rewards - Interact with streamers as they deploy capital across HyperEVM - Stay anon using VTuber avatars: bring your NFTs to life

Stay anon using VTuber avatars: bring your NFTs to life Официальный сайт: https://flipgo.xyz/

Токеномика FLIP (FLIP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FLIP (FLIP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLIP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLIP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLIP, изучите текущую цену FLIP!

