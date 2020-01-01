Токеномика Flare AI (FLARE) Откройте для себя ключевую информацию о Flare AI (FLARE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Flare AI (FLARE) ​Flare AI is a decentralized platform that integrates advanced AI agents to streamline trading, research, and portfolio management across spot and leveraged markets. Its key features include a Research Agent for analyzing social sentiment and on-chain data, a Solana Agent for executing complex transactions, and a Hyperliquid Agent enabling natural language-based trading. The platform offers real-time analytics, intuitive interfaces, and cross-chain bridging capabilities. Holding Flare tokens provides users with exclusive benefits within the ecosystem. Официальный сайт: https://flareai.xyz/ Купить FLARE сейчас!

Токеномика и анализ цен Flare AI (FLARE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flare AI (FLARE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,72K $ 10,72K $ 10,72K Общее предложение: $ 999,86M $ 999,86M $ 999,86M Оборотное предложение: $ 999,86M $ 999,86M $ 999,86M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,72K $ 10,72K $ 10,72K Исторический максимум: $ 0,00221312 $ 0,00221312 $ 0,00221312 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Flare AI (FLARE)

Токеномика Flare AI (FLARE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Flare AI (FLARE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLARE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLARE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLARE, изучите текущую цену FLARE!

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