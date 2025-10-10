Токеномика FITCOIN (FITCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о FITCOIN (FITCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен FITCOIN (FITCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FITCOIN (FITCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,84M $ 2,84M $ 2,84M Общее предложение: $ 923,37M $ 923,37M $ 923,37M Оборотное предложение: $ 892,96M $ 892,96M $ 892,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,94M $ 2,94M $ 2,94M Исторический максимум: $ 0,00833283 $ 0,00833283 $ 0,00833283 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00318422 $ 0,00318422 $ 0,00318422 Узнайте больше о цене FITCOIN (FITCOIN) Купить FITCOIN сейчас!

Информация о FITCOIN (FITCOIN) Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity. Официальный сайт: https://x.com/fittedcloset

Токеномика FITCOIN (FITCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FITCOIN (FITCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FITCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FITCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FITCOIN, изучите текущую цену FITCOIN!

