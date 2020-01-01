Токеномика Finminity (FMT) Откройте для себя ключевую информацию о Finminity (FMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Finminity (FMT) An innovative Polkadot driven cross-chain investor services platform that is flexible, rewarding, transparent and secured Making Fund Raising easy for Startups with comprehensive investor engagement through DeFi driven ETH and Binance Smart Chain (BSC) platform with inbuilt safety protocols of Value Locks, DAO and Milestone based fund release. Crowdfunding and DeFi based Investment services are made for each other. With Finminity (FMT) Token driven ecosystem, our platform helps you raise funding in a decentralized manner from community of investors. It is enabled by a DeFi Token Engine which creates ERC 20 or ERC 1404 token based on Company Needs. It also has a decentralized Investor Services Platform with inbuilt staking rewards powered by Finminity DAO for permissioned community and investor voting for resolutions and other statutory obligations. Официальный сайт: https://www.finminity.com/ Купить FMT сейчас!

Токеномика и анализ цен Finminity (FMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Finminity (FMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,39K $ 33,39K $ 33,39K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 2,96M $ 2,96M $ 2,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 112,68K $ 112,68K $ 112,68K Исторический максимум: $ 9,03 $ 9,03 $ 9,03 Исторический минимум: $ 0,00886177 $ 0,00886177 $ 0,00886177 Текущая цена: $ 0,01126829 $ 0,01126829 $ 0,01126829 Узнайте больше о цене Finminity (FMT)

Токеномика Finminity (FMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Finminity (FMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FMT, изучите текущую цену FMT!

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