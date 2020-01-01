Токеномика Fefe (FEFE)

Токеномика Fefe (FEFE)

Откройте для себя ключевую информацию о Fefe (FEFE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Fefe (FEFE)

Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020.

Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie.

Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe.

Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story.

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Официальный сайт:
https://www.fefecoinerc.com/

Токеномика и анализ цен Fefe (FEFE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fefe (FEFE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 804,83K
$ 804,83K$ 804,83K
Общее предложение:
$ 420,69M
$ 420,69M$ 420,69M
Оборотное предложение:
$ 420,69M
$ 420,69M$ 420,69M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 804,83K
$ 804,83K$ 804,83K
Исторический максимум:
$ 0,0289776
$ 0,0289776$ 0,0289776
Исторический минимум:
$ 0,00089366
$ 0,00089366$ 0,00089366
Текущая цена:
$ 0,00191033
$ 0,00191033$ 0,00191033

Токеномика Fefe (FEFE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fefe (FEFE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FEFE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FEFE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FEFE, изучите текущую цену FEFE!

Прогноз цены FEFE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.