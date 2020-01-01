Токеномика Fefe (FEFE) Откройте для себя ключевую информацию о Fefe (FEFE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fefe (FEFE) Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today! Официальный сайт: https://www.fefecoinerc.com/ Купить FEFE сейчас!

Токеномика и анализ цен Fefe (FEFE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fefe (FEFE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 804,83K $ 804,83K $ 804,83K Общее предложение: $ 420,69M $ 420,69M $ 420,69M Оборотное предложение: $ 420,69M $ 420,69M $ 420,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 804,83K $ 804,83K $ 804,83K Исторический максимум: $ 0,0289776 $ 0,0289776 $ 0,0289776 Исторический минимум: $ 0,00089366 $ 0,00089366 $ 0,00089366 Текущая цена: $ 0,00191033 $ 0,00191033 $ 0,00191033 Узнайте больше о цене Fefe (FEFE)

Токеномика Fefe (FEFE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fefe (FEFE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FEFE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FEFE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FEFE, изучите текущую цену FEFE!

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