Токеномика FARTGOAT (FARTGOAT) Откройте для себя ключевую информацию о FARTGOAT (FARTGOAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FARTGOAT (FARTGOAT) FARTGOAT emerges from the lore of fartcoin, originally launched five months ago but abandoned and forgotten. A dedicated community rediscovered and revived it, driving the token to an all-time high. By fusing the irreverent flatulence humor of fartcoin with the unrivaled prestige of GOAT—two powerful narratives each commanding over $100 million market caps—FARTGOAT stands alone as a uniquely potent and hilarious memecoin ready to conquer markets and timelines alike. Официальный сайт: https://fartgoatdev.netlify.app Купить FARTGOAT сейчас!

Токеномика и анализ цен FARTGOAT (FARTGOAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FARTGOAT (FARTGOAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20.43K $ 20.43K $ 20.43K Общее предложение: $ 998.98M $ 998.98M $ 998.98M Оборотное предложение: $ 998.98M $ 998.98M $ 998.98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20.43K $ 20.43K $ 20.43K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FARTGOAT (FARTGOAT)

Токеномика FARTGOAT (FARTGOAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FARTGOAT (FARTGOAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FARTGOAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FARTGOAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FARTGOAT, изучите текущую цену FARTGOAT!

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