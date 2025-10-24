Текущая цена fartcoin killer сегодня составляет 0,00010085 USD. Следите за обновлениями цены BUTTPLUG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BUTTPLUG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена fartcoin killer сегодня составляет 0,00010085 USD. Следите за обновлениями цены BUTTPLUG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BUTTPLUG прямо сейчас на MEXC.

Цена fartcoin killer (BUTTPLUG)

Текущая цена 1 BUTTPLUG в USD:

$0,00010086
$0,00010086$0,00010086
-1,60%1D
График цены fartcoin killer (BUTTPLUG) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:52:27 (UTC+8)

Информация о ценах fartcoin killer (BUTTPLUG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00008776
$ 0,00008776$ 0,00008776
Мин 24Ч
$ 0,00010348
$ 0,00010348$ 0,00010348
Макс 24Ч

$ 0,00008776
$ 0,00008776$ 0,00008776

$ 0,00010348
$ 0,00010348$ 0,00010348

$ 0,00312277
$ 0,00312277$ 0,00312277

$ 0,00006128
$ 0,00006128$ 0,00006128

+0,70%

-1,86%

+5,25%

+5,25%

Текущая цена fartcoin killer (BUTTPLUG) составляет $0,00010085. За последние 24 часа BUTTPLUG торговался в диапазоне от $ 0,00008776 до $ 0,00010348, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BUTTPLUG за все время составляет $ 0,00312277, а минимальная – $ 0,00006128.

Что касается краткосрочной динамики, BUTTPLUG изменился на +0,70% за последний час, на -1,86% за 24 часа и на +5,25% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация fartcoin killer (BUTTPLUG)

$ 99,35K
$ 99,35K$ 99,35K

--
----

$ 99,35K
$ 99,35K$ 99,35K

999,43M
999,43M 999,43M

999 432 720,967436
999 432 720,967436 999 432 720,967436

Текущая рыночная капитализация fartcoin killer составляет $ 99,35K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BUTTPLUG составляет 999,43M, а общее предложение – 999432720.967436. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 99,35K.

История цен fartcoin killer (BUTTPLUG) в USD

За сегодня изменение цены fartcoin killer на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены fartcoin killer на USD составило $ -0,0000486379.
За последние 60 дней изменение цены fartcoin killer на USD составило $ -0,0000930777.
За последние 90 дней изменение цены fartcoin killer на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,86%
30 дней$ -0,0000486379-48,22%
60 дней$ -0,0000930777-92,29%
90 дней$ 0--

Что такое fartcoin killer (BUTTPLUG)

Источник fartcoin killer (BUTTPLUG)

Прогноз цены fartcoin killer (USD)

Сколько будет стоить fartcoin killer (BUTTPLUG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов fartcoin killer (BUTTPLUG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для fartcoin killer.

BUTTPLUG на местную валюту

Токеномика fartcoin killer (BUTTPLUG)

Понимание токеномики fartcoin killer (BUTTPLUG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BUTTPLUG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о fartcoin killer (BUTTPLUG)

Сколько стоит fartcoin killer (BUTTPLUG) на сегодня?
Актуальная цена BUTTPLUG в USD – 0,00010085 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BUTTPLUG в USD?
Текущая цена BUTTPLUG в USD составляет $ 0,00010085. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация fartcoin killer?
Рыночная капитализация BUTTPLUG составляет $ 99,35K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BUTTPLUG?
Циркулирующее предложение BUTTPLUG составляет 999,43M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BUTTPLUG?
BUTTPLUG достиг максимальной цены (ATH) в 0,00312277 USD.
Какова была минимальная цена BUTTPLUG за все время (ATL)?
BUTTPLUG достиг минимальной цены (ATL) в 0,00006128 USD.
Каков объем торгов BUTTPLUG?
Объем торгов за последние 24 часа для BUTTPLUG составляет -- USD.
Вырастет ли BUTTPLUG в цене в этом году?
BUTTPLUG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BUTTPLUG для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии fartcoin killer (BUTTPLUG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

