Токеномика Fart Accelerationism (F/ACC) Откройте для себя ключевую информацию о Fart Accelerationism (F/ACC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fart Accelerationism (F/ACC) There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain. Официальный сайт: https://facc.gg Купить F/ACC сейчас!

Токеномика и анализ цен Fart Accelerationism (F/ACC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fart Accelerationism (F/ACC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11.12K $ 11.12K $ 11.12K Общее предложение: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Оборотное предложение: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11.12K $ 11.12K $ 11.12K Исторический максимум: $ 0.00414195 $ 0.00414195 $ 0.00414195 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Fart Accelerationism (F/ACC)

Токеномика Fart Accelerationism (F/ACC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fart Accelerationism (F/ACC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов F/ACC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов F/ACC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой F/ACC, изучите текущую цену F/ACC!

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