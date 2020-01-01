Токеномика FARM2 (FARM2) Откройте для себя ключевую информацию о FARM2 (FARM2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FARM2 (FARM2) FARM2 Project Overview Overview FARM2 is a blockchain-based decentralized agricultural value sharing platform created by Shaw (@shawmakesmagic), the founder of AI16Z, to connect farmers, consumers and investors through DeFi and cross-chain technology. The project uses AI and token incentive mechanisms to improve transparency in the agricultural supply chain, empower small farmers and promote sustainable agricultural development. Core Functions Decentralized Finance: Issue FARM2 tokens for payment, staking and governance; provide liquidity mining and low-collateralized loans. Supply Chain Transparency: Blockchain records the entire process of agricultural products from planting to sales to ensure traceability. AI Optimization: Use AI to predict yields, analyze markets, and help precision agriculture. Community Governance: Allow coin holders to participate in decision-making through DAO. Vision FARM2 is committed to increasing small farmers' income, promoting green agriculture, and building a global agricultural value network. Официальный сайт: https://www.flizaos.com/ Купить FARM2 сейчас!

Токеномика и анализ цен FARM2 (FARM2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FARM2 (FARM2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 137,97K $ 137,97K $ 137,97K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 137,97K $ 137,97K $ 137,97K Исторический максимум: $ 0,00384183 $ 0,00384183 $ 0,00384183 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00013799 $ 0,00013799 $ 0,00013799 Узнайте больше о цене FARM2 (FARM2)

Токеномика FARM2 (FARM2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FARM2 (FARM2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FARM2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FARM2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FARM2, изучите текущую цену FARM2!

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