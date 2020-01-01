Токеномика FARM2 (FARM2)

Токеномика FARM2 (FARM2)

Откройте для себя ключевую информацию о FARM2 (FARM2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FARM2 (FARM2)

FARM2 Project Overview

Overview FARM2 is a blockchain-based decentralized agricultural value sharing platform created by Shaw (@shawmakesmagic), the founder of AI16Z, to connect farmers, consumers and investors through DeFi and cross-chain technology. The project uses AI and token incentive mechanisms to improve transparency in the agricultural supply chain, empower small farmers and promote sustainable agricultural development.

Core Functions

Decentralized Finance: Issue FARM2 tokens for payment, staking and governance; provide liquidity mining and low-collateralized loans.

Supply Chain Transparency: Blockchain records the entire process of agricultural products from planting to sales to ensure traceability.

AI Optimization: Use AI to predict yields, analyze markets, and help precision agriculture.

Community Governance: Allow coin holders to participate in decision-making through DAO.

Vision FARM2 is committed to increasing small farmers' income, promoting green agriculture, and building a global agricultural value network.

Официальный сайт:
https://www.flizaos.com/

Токеномика и анализ цен FARM2 (FARM2)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FARM2 (FARM2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 137,97K
$ 137,97K$ 137,97K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 137,97K
$ 137,97K$ 137,97K
Исторический максимум:
$ 0,00384183
$ 0,00384183$ 0,00384183
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00013799
$ 0,00013799$ 0,00013799

Токеномика FARM2 (FARM2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FARM2 (FARM2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FARM2, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FARM2.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FARM2, изучите текущую цену FARM2!

Прогноз цены FARM2

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.