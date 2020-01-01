Токеномика Exodus AI (EXO) Откройте для себя ключевую информацию о Exodus AI (EXO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Exodus AI (EXO) AI-driven prediction markets powered by crowd wisdom & social media analytics. $EXO beta is now live - predict, earn, and earn points. Exodus AI is a revolutionary platform that combines artificial intelligence, social media analytics, and crowd wisdom to predict near-future outcomes of real-world events with unprecedented accuracy. Our advanced AI models process vast amounts of data from multiple sources, including social media trends, market indicators, and historical patterns, to generate highly accurate predictions about upcoming events. What sets us apart is our unique approach to combining machine learning with collective human intelligence. By aggregating insights from our community of expert predictors and validating them through our AI systems, we achieve prediction accuracy rates that consistently outperform traditional forecasting methods. Официальный сайт: https://exodusprotocol.ai/ Купить EXO сейчас!

Токеномика и анализ цен Exodus AI (EXO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Exodus AI (EXO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,34K $ 23,34K $ 23,34K Общее предложение: $ 989,27M $ 989,27M $ 989,27M Оборотное предложение: $ 989,27M $ 989,27M $ 989,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,34K $ 23,34K $ 23,34K Исторический максимум: $ 0,00724976 $ 0,00724976 $ 0,00724976 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Exodus AI (EXO)

Токеномика Exodus AI (EXO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Exodus AI (EXO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EXO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EXO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EXO, изучите текущую цену EXO!

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