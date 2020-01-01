Токеномика EvoSimGame (ESIM) Откройте для себя ключевую информацию о EvoSimGame (ESIM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EvoSimGame (ESIM) ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies. Официальный сайт: https://evosimgame.com/ Whitepaper: https://evosimgame.com/docs Купить ESIM сейчас!

Токеномика и анализ цен EvoSimGame (ESIM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EvoSimGame (ESIM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,69M $ 3,69M $ 3,69M Общее предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Оборотное предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,69M $ 3,69M $ 3,69M Исторический максимум: $ 0,091641 $ 0,091641 $ 0,091641 Исторический минимум: $ 0,05084 $ 0,05084 $ 0,05084 Текущая цена: $ 0,073759 $ 0,073759 $ 0,073759 Узнайте больше о цене EvoSimGame (ESIM)

Токеномика EvoSimGame (ESIM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EvoSimGame (ESIM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ESIM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ESIM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ESIM, изучите текущую цену ESIM!

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