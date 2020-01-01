Токеномика Etho Protocol (ETHO) Откройте для себя ключевую информацию о Etho Protocol (ETHO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Etho Protocol (ETHO) Blockchain backed immutable storage via IPFS nodes and democratic governance. Официальный сайт: https://ethoprotocol.com/ Whitepaper: https://ethoprotocol.com/whitepaper.pdf Купить ETHO сейчас!

Токеномика и анализ цен Etho Protocol (ETHO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Etho Protocol (ETHO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 69,51K $ 69,51K $ 69,51K Общее предложение: $ 77,21M $ 77,21M $ 77,21M Оборотное предложение: $ 77,21M $ 77,21M $ 77,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 69,51K $ 69,51K $ 69,51K Исторический максимум: $ 0,302848 $ 0,302848 $ 0,302848 Исторический минимум: $ 0,00035648 $ 0,00035648 $ 0,00035648 Текущая цена: $ 0,00090018 $ 0,00090018 $ 0,00090018 Узнайте больше о цене Etho Protocol (ETHO)

Токеномика Etho Protocol (ETHO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Etho Protocol (ETHO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETHO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETHO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETHO, изучите текущую цену ETHO!

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