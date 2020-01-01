Токеномика Eternals (ETER) Откройте для себя ключевую информацию о Eternals (ETER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Eternals (ETER) Eternals is a gaming ecosystem that aims to unite multiple game worlds into a single, ever-expanding multiverse. Its purpose is to empower studios and publishers to transform creative ideas into interconnected gaming universes, leveraging Web3 tools like blockchain for extended game lifecycles and community-owned intellectual properties. The platform functions as a bridge between creators and players, delivering immersive, dynamic experiences that transcend traditional gaming. Its utility lies in fostering innovation, enabling profit through revenue generation (millions in six months), and building a loyal community (thousands of users). By integrating creativity, community ownership, and profitability, Eternals seeks to redefine gaming as a collaborative, evolving adventure. Официальный сайт: https://eternals.game Whitepaper: https://docs.eternals.game Купить ETER сейчас!

Токеномика и анализ цен Eternals (ETER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eternals (ETER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 264,99K $ 264,99K $ 264,99K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,28B $ 1,28B $ 1,28B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,06M $ 2,06M $ 2,06M Исторический максимум: $ 0,00126503 $ 0,00126503 $ 0,00126503 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0002046 $ 0,0002046 $ 0,0002046 Узнайте больше о цене Eternals (ETER)

Токеномика Eternals (ETER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Eternals (ETER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETER, изучите текущую цену ETER!

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