Токеномика Equilibria (XEQ) Откройте для себя ключевую информацию о Equilibria (XEQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Equilibria (XEQ) Официальный сайт: https://equilibriacc.com/ Whitepaper: https://github.com/EquilibriaCC/whitepaper/blob/main/wp-version2.0.pdf Купить XEQ сейчас!

Токеномика и анализ цен Equilibria (XEQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Equilibria (XEQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 522,58K $ 522,58K $ 522,58K Общее предложение: $ 84,00M $ 84,00M $ 84,00M Оборотное предложение: $ 60,88M $ 60,88M $ 60,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 721,02K $ 721,02K $ 721,02K Исторический максимум: $ 0,91394 $ 0,91394 $ 0,91394 Исторический минимум: $ 0,00025002 $ 0,00025002 $ 0,00025002 Текущая цена: $ 0,00858326 $ 0,00858326 $ 0,00858326 Узнайте больше о цене Equilibria (XEQ)

Токеномика Equilibria (XEQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Equilibria (XEQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XEQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XEQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XEQ, изучите текущую цену XEQ!

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