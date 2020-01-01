Токеномика Emptiness Coin (∅)

Токеномика Emptiness Coin (∅)

Откройте для себя ключевую информацию о Emptiness Coin (∅), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Emptiness Coin (∅)

Emptiness Coin is a memecoin with a philosophy—one that embraces the spaces others overlook. It’s not just another token; it’s a reflection of simplicity, patience, and the art of letting go. Built for those who understand that in the noise of the markets, true clarity emerges from emptiness. More than a meme, Emptiness Coin invites you to trade with a clear mind and find value where others see nothing. Because sometimes, holding nothing is holding everything.

Официальный сайт:
https://www.emptiness-coin.xyz/

Токеномика и анализ цен Emptiness Coin (∅)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Emptiness Coin (∅), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 35.41K
$ 35.41K$ 35.41K
Общее предложение:
$ 999.25M
$ 999.25M$ 999.25M
Оборотное предложение:
$ 999.25M
$ 999.25M$ 999.25M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 35.41K
$ 35.41K$ 35.41K
Исторический максимум:
$ 0.00109953
$ 0.00109953$ 0.00109953
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Emptiness Coin (∅): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Emptiness Coin (∅) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ∅, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ∅.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ∅, изучите текущую цену !

Прогноз цены ∅

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.