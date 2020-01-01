Токеномика eBeat AI (BEATAI) Откройте для себя ключевую информацию о eBeat AI (BEATAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о eBeat AI (BEATAI) innovation. Redefining how music is created, owned, and shared with eBeat AI. Driven by technological advancements and changing consumer preferences, eBeat AI stands at the forefront of this evolution, harnessing the power of artificial intelligence and blockchain to redefine music creation and distribution. User-Friendly Interface The Telegram bot interface makes it easy for anyone to start creating music, regardless of their musical background. Real-Time Creation Generate songs and lyrics on the spot, perfect for capturing inspiration as it strikes. Официальный сайт: https://ebeat.ai/ Купить BEATAI сейчас!

Токеномика и анализ цен eBeat AI (BEATAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене eBeat AI (BEATAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 169,79K $ 169,79K $ 169,79K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 169,79K $ 169,79K $ 169,79K Исторический максимум: $ 0,072452 $ 0,072452 $ 0,072452 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00169814 $ 0,00169814 $ 0,00169814 Узнайте больше о цене eBeat AI (BEATAI)

Токеномика eBeat AI (BEATAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики eBeat AI (BEATAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BEATAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BEATAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEATAI, изучите текущую цену BEATAI!

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