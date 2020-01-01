Токеномика Dwake On Sol (DWAKE) Откройте для себя ключевую информацию о Dwake On Sol (DWAKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dwake On Sol (DWAKE) Dwake is a community driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes to make this the biggest memecoin of 2024! Our community believes in us and we believe in them. Financial freedom is just around the corner. Официальный сайт: https://dwake.wtf/ Купить DWAKE сейчас!

Токеномика и анализ цен Dwake On Sol (DWAKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dwake On Sol (DWAKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,05K $ 9,05K $ 9,05K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,05K $ 9,05K $ 9,05K Исторический максимум: $ 0,00101237 $ 0,00101237 $ 0,00101237 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Dwake On Sol (DWAKE)

Токеномика Dwake On Sol (DWAKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dwake On Sol (DWAKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DWAKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DWAKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DWAKE, изучите текущую цену DWAKE!

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