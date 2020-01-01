Токеномика DOOMER (DOOMER) Откройте для себя ключевую информацию о DOOMER (DOOMER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOOMER (DOOMER) Doomer is a variation of the Wojak character that is typically characterized as an early 20's male who suffers from depression and has a bleak outlook on the world, in contrast to the 30 Year-Old Boomer. The character is often discussed on various 4chan boards in the context of mental health, drug addiction, economic strife. Официальный сайт: https://doomercto.xyz/ Купить DOOMER сейчас!

Токеномика и анализ цен DOOMER (DOOMER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOOMER (DOOMER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 355,11K $ 355,11K $ 355,11K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 898,04M $ 898,04M $ 898,04M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 395,43K $ 395,43K $ 395,43K Исторический максимум: $ 0,00251701 $ 0,00251701 $ 0,00251701 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00039543 $ 0,00039543 $ 0,00039543 Узнайте больше о цене DOOMER (DOOMER)

Токеномика DOOMER (DOOMER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOOMER (DOOMER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOOMER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOOMER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOOMER, изучите текущую цену DOOMER!

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