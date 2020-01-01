Токеномика Dojo Protocol (DOAI) Откройте для себя ключевую информацию о Dojo Protocol (DOAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dojo Protocol (DOAI) Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation. Официальный сайт: https://dojoprotocol.com/ Whitepaper: https://dojo-protocol.gitbook.io/dojo-protocol Купить DOAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Dojo Protocol (DOAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dojo Protocol (DOAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 129,79K $ 129,79K $ 129,79K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 449,38M $ 449,38M $ 449,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 288,82K $ 288,82K $ 288,82K Исторический максимум: $ 0,03595159 $ 0,03595159 $ 0,03595159 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00041805 $ 0,00041805 $ 0,00041805 Узнайте больше о цене Dojo Protocol (DOAI)

Токеномика Dojo Protocol (DOAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dojo Protocol (DOAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOAI, изучите текущую цену DOAI!

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