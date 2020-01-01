Токеномика Dogy (DOGY) Откройте для себя ключевую информацию о Dogy (DOGY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dogy (DOGY) Woofing Our Way to the Moon! Welcome to Dogy, the next big dog memecoin that’s set to explode! Dogy represents all dogs, bringing love for our furry friends and hilarious memes to the crypto world. Dogy is more than just a token; it’s a movement powered by a community of dog lovers and meme enthusiasts. Whether you’re new to crypto or a seasoned pro, Dogy offers an exciting and fun investment opportunity. By joining the Dogy pack, you’re not just holding a promising new token—you’re supporting a cause that loves dogs and spreads joy through memes. Get ready to ride the wave of the next big memecoin. Dogy to the moon! Официальный сайт: https://dogytoken.com/ Купить DOGY сейчас!

Токеномика и анализ цен Dogy (DOGY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dogy (DOGY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,21K $ 33,21K $ 33,21K Общее предложение: $ 999,88B $ 999,88B $ 999,88B Оборотное предложение: $ 999,88B $ 999,88B $ 999,88B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,21K $ 33,21K $ 33,21K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Dogy (DOGY)

Токеномика Dogy (DOGY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dogy (DOGY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGY, изучите текущую цену DOGY!

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