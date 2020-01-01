Токеномика Digits DAO (DIGITS) Откройте для себя ключевую информацию о Digits DAO (DIGITS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Digits DAO (DIGITS) Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you. Официальный сайт: https://digitsdao.finance/ Купить DIGITS сейчас!

Токеномика и анализ цен Digits DAO (DIGITS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Digits DAO (DIGITS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,50M $ 3,50M $ 3,50M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 790,74M $ 790,74M $ 790,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,43M $ 4,43M $ 4,43M Исторический максимум: $ 0,01765585 $ 0,01765585 $ 0,01765585 Исторический минимум: $ 0,00287218 $ 0,00287218 $ 0,00287218 Текущая цена: $ 0,00442746 $ 0,00442746 $ 0,00442746 Узнайте больше о цене Digits DAO (DIGITS)

Токеномика Digits DAO (DIGITS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Digits DAO (DIGITS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DIGITS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DIGITS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIGITS, изучите текущую цену DIGITS!

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