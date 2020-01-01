Токеномика DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

Токеномика DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

Откройте для себя ключевую информацию о DIAMOND The Cat Coin (DMTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

DMTC or DIAMOND The Cat Coin is a viral meme coin on Solana Blockchain, Based in Thailand and Global and Based on a true story about my lovely cat(DIAMOND) and made by love, I just want my cat to be immortal in this whole world until I die that's a first idea of this project start. We're start from $2,000 Market cap and hit All time high at $10.9 million, please come to check our project and let's DMTC get list on Coingecko to let's everyone in this whole world know DMTC.

Официальный сайт:
https://www.dmtcsolana.com/
Whitepaper:
https://docs.dmtcsolana.com/

Токеномика и анализ цен DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DIAMOND The Cat Coin (DMTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,97K
$ 11,97K$ 11,97K
Общее предложение:
$ 999,88M
$ 999,88M$ 999,88M
Оборотное предложение:
$ 999,88M
$ 999,88M$ 999,88M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,97K
$ 11,97K$ 11,97K
Исторический максимум:
$ 0,01973356
$ 0,01973356$ 0,01973356
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика DIAMOND The Cat Coin (DMTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DIAMOND The Cat Coin (DMTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DMTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DMTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DMTC, изучите текущую цену DMTC!

Прогноз цены DMTC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.