Токеномика DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Откройте для себя ключевую информацию о DIAMOND The Cat Coin (DMTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DIAMOND The Cat Coin (DMTC) DMTC or DIAMOND The Cat Coin is a viral meme coin on Solana Blockchain, Based in Thailand and Global and Based on a true story about my lovely cat(DIAMOND) and made by love, I just want my cat to be immortal in this whole world until I die that's a first idea of this project start. We're start from $2,000 Market cap and hit All time high at $10.9 million, please come to check our project and let's DMTC get list on Coingecko to let's everyone in this whole world know DMTC. Официальный сайт: https://www.dmtcsolana.com/ Whitepaper: https://docs.dmtcsolana.com/ Купить DMTC сейчас!

Токеномика и анализ цен DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DIAMOND The Cat Coin (DMTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,97K $ 11,97K $ 11,97K Общее предложение: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M Оборотное предложение: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,97K $ 11,97K $ 11,97K Исторический максимум: $ 0,01973356 $ 0,01973356 $ 0,01973356 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

Токеномика DIAMOND The Cat Coin (DMTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DIAMOND The Cat Coin (DMTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DMTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DMTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DMTC, изучите текущую цену DMTC!

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