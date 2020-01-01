Токеномика Dexsport (DESU) Откройте для себя ключевую информацию о Dexsport (DESU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dexsport (DESU) Dexsport is an innovative project that changes the way users think about betting. The platform is a DeFi prediction platform that includes: sports betting, prediction market, P2P prediction on cryptocurrency rates, and NFT collecting. Официальный сайт: https://dexsport.io/ Купить DESU сейчас!

Токеномика и анализ цен Dexsport (DESU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dexsport (DESU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,64M $ 2,64M $ 2,64M Общее предложение: $ 750,00M $ 750,00M $ 750,00M Оборотное предложение: $ 195,63M $ 195,63M $ 195,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,14M $ 10,14M $ 10,14M Исторический максимум: $ 0,349288 $ 0,349288 $ 0,349288 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,01351792 $ 0,01351792 $ 0,01351792 Узнайте больше о цене Dexsport (DESU)

Токеномика Dexsport (DESU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dexsport (DESU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DESU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DESU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DESU, изучите текущую цену DESU!

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