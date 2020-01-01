Токеномика Dev Protocol (DEV) Откройте для себя ключевую информацию о Dev Protocol (DEV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dev Protocol (DEV) Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value.y Официальный сайт: https://devprotocol.xyz/ Whitepaper: https://github.com/dev-protocol/protocol/blob/master/docs/WHITEPAPER.md Купить DEV сейчас!

Токеномика и анализ цен Dev Protocol (DEV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dev Protocol (DEV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 140,17K $ 140,17K $ 140,17K Общее предложение: $ 9,85M $ 9,85M $ 9,85M Оборотное предложение: $ 2,57M $ 2,57M $ 2,57M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 536,18K $ 536,18K $ 536,18K Исторический максимум: $ 20,09 $ 20,09 $ 20,09 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,054436 $ 0,054436 $ 0,054436 Узнайте больше о цене Dev Protocol (DEV)

Токеномика Dev Protocol (DEV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dev Protocol (DEV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEV, изучите текущую цену DEV!

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