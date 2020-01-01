Токеномика Desy Duk (DESY)
Информация о Desy Duk (DESY)
The project centers around Desy Duk, a comical spin on the beloved Daisy Duck, emerging from the popular Dolanverse. Desy is here to spread laughter and joy, collaborating with other iconic characters from the Dolanverse like Dolan, Gooby, and Morky. Together, they create hilarious, meme-worthy moments that entertain and engage the community. This project focuses on delivering a steady stream of humorous, hand-drawn content that taps into the viral energy of meme culture. Whether you’re familiar with the Dolanverse or discovering it for the first time, Desy Duk and her crew are here to bring a smile to your face every day.
Токеномика и анализ цен Desy Duk (DESY)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Desy Duk (DESY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Desy Duk (DESY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Desy Duk (DESY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DESY, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DESY.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DESY, изучите текущую цену DESY!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.