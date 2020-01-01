Токеномика Dejitaru Shirudo (SHIELD) Откройте для себя ключевую информацию о Dejitaru Shirudo (SHIELD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dejitaru Shirudo (SHIELD) Dejitaru Shirudo ($SHIELD) is a decentralized community part of the Dejitaru TSUKA ecosystem. It is centered around meditation, research, and enlightenment. TSUKA is the digital handle to the blade that will save DeFi, and SHIRUDO is the digital shield. The developer of Shirudo communicates through etherscan to give the community clues and provides insightful words of wisdom. Shirudo’s main purpose is to help organize the world through the pursuit of faith and lead us into true decentralization. Официальный сайт: https://dejitarushirudo.io/ Купить SHIELD сейчас!

Токеномика и анализ цен Dejitaru Shirudo (SHIELD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dejitaru Shirudo (SHIELD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,95K $ 48,95K $ 48,95K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 48,95K $ 48,95K $ 48,95K Исторический максимум: $ 0,00285697 $ 0,00285697 $ 0,00285697 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Dejitaru Shirudo (SHIELD)

Токеномика Dejitaru Shirudo (SHIELD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dejitaru Shirudo (SHIELD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIELD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIELD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIELD, изучите текущую цену SHIELD!

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