Токеномика Degenerator Project (GNRT) Откройте для себя ключевую информацию о Degenerator Project (GNRT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Degenerator Project (GNRT) $GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later) Официальный сайт: https://gnrt.fun/ Купить GNRT сейчас!

Токеномика и анализ цен Degenerator Project (GNRT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Degenerator Project (GNRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 268,12K $ 268,12K $ 268,12K Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 268,12K $ 268,12K $ 268,12K Исторический максимум: $ 0,01876112 $ 0,01876112 $ 0,01876112 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00026808 $ 0,00026808 $ 0,00026808 Узнайте больше о цене Degenerator Project (GNRT)

Токеномика Degenerator Project (GNRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Degenerator Project (GNRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GNRT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GNRT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GNRT, изучите текущую цену GNRT!

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