Текущая цена Decentralized ETF сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DETF к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DETF прямо сейчас на MEXC.

Цена Decentralized ETF (DETF)

Не в листинге

Текущая цена 1 DETF в USD:

$0,00010804
$0,00010804
-0,40%1D
mexc
USD
График цены Decentralized ETF (DETF) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:43:37 (UTC+8)

Информация о ценах Decentralized ETF (DETF) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,190554
$ 0,190554

$ 0
$ 0

--

-0,40%

-0,91%

-0,91%

Текущая цена Decentralized ETF (DETF) составляет --. За последние 24 часа DETF торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DETF за все время составляет $ 0,190554, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DETF изменился на -- за последний час, на -0,40% за 24 часа и на -0,91% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Decentralized ETF (DETF)

$ 10,80K
$ 10,80K

--
--

$ 10,80K
$ 10,80K

100,00M
100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Decentralized ETF составляет $ 10,80K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DETF составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,80K.

История цен Decentralized ETF (DETF) в USD

За сегодня изменение цены Decentralized ETF на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Decentralized ETF на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Decentralized ETF на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Decentralized ETF на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,40%
30 дней$ 0-69,94%
60 дней$ 0-95,66%
90 дней$ 0--

Что такое Decentralized ETF (DETF)

Get access to multiple cryptocurrencies at once and benefit from their performance through one unique token.

Источник Decentralized ETF (DETF)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Decentralized ETF (USD)

Сколько будет стоить Decentralized ETF (DETF) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Decentralized ETF (DETF) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Decentralized ETF.

Проверьте прогноз цены Decentralized ETF!

DETF на местную валюту

Токеномика Decentralized ETF (DETF)

Понимание токеномики Decentralized ETF (DETF) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DETF прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Decentralized ETF (DETF)

Сколько стоит Decentralized ETF (DETF) на сегодня?
Актуальная цена DETF в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DETF в USD?
Текущая цена DETF в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Decentralized ETF?
Рыночная капитализация DETF составляет $ 10,80K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DETF?
Циркулирующее предложение DETF составляет 100,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DETF?
DETF достиг максимальной цены (ATH) в 0,190554 USD.
Какова была минимальная цена DETF за все время (ATL)?
DETF достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DETF?
Объем торгов за последние 24 часа для DETF составляет -- USD.
Вырастет ли DETF в цене в этом году?
DETF может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DETF для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Decentralized ETF (DETF)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.