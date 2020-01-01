Токеномика DAM IT ($DAMMIT) Откройте для себя ключевую информацию о DAM IT ($DAMMIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DAM IT ($DAMMIT) The project narrative goes off the saying ''damn it'', but it's switched up. it is changed to ''Dam it'', so it plays with both ''damn it'' and ''dam it'' as in a dam stopping water. for this reason the face of the coin is a beaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Официальный сайт: https://dammit.works/ Купить $DAMMIT сейчас!

Токеномика и анализ цен DAM IT ($DAMMIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DAM IT ($DAMMIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 51,65K $ 51,65K $ 51,65K Общее предложение: $ 998,83M $ 998,83M $ 998,83M Оборотное предложение: $ 998,83M $ 998,83M $ 998,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 51,65K $ 51,65K $ 51,65K Исторический максимум: $ 0,00027026 $ 0,00027026 $ 0,00027026 Исторический минимум: $ 0,00003818 $ 0,00003818 $ 0,00003818 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DAM IT ($DAMMIT)

Токеномика DAM IT ($DAMMIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DAM IT ($DAMMIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $DAMMIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $DAMMIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $DAMMIT, изучите текущую цену $DAMMIT!

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