Токеномика DALGO (DALGO) Откройте для себя ключевую информацию о DALGO (DALGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DALGO (DALGO) DALGO is the largest initial liquidity launch meme for Algorand to date, with liquidity anchored by Polkagold. It has 100% supply released on day one, and the LP is locked forever, ensuring no inflation or ability to remove the LP for a trustless meme experience. Dalgo isn't just any meme frog—he's a witty, business-savvy amphibian ready to leap into the future of digital currency. Powered by Polkagold liquidity and built on the cutting-edge Algorand Blockchain, DALGO is the ultimate fusion of humor and high-tech innovation. Официальный сайт: https://www.dalgo.tech/ Whitepaper: https://www.dalgo.tech/ Купить DALGO сейчас!

Токеномика и анализ цен DALGO (DALGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DALGO (DALGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 135,27K $ 135,27K $ 135,27K Общее предложение: $ 99,23B $ 99,23B $ 99,23B Оборотное предложение: $ 99,23B $ 99,23B $ 99,23B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 135,27K $ 135,27K $ 135,27K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DALGO (DALGO)

Токеномика DALGO (DALGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DALGO (DALGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DALGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DALGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DALGO, изучите текущую цену DALGO!

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