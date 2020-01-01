Токеномика DALGO (DALGO)

Токеномика DALGO (DALGO)

Откройте для себя ключевую информацию о DALGO (DALGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DALGO (DALGO)

DALGO is the largest initial liquidity launch meme for Algorand to date, with liquidity anchored by Polkagold. It has 100% supply released on day one, and the LP is locked forever, ensuring no inflation or ability to remove the LP for a trustless meme experience.

Dalgo isn't just any meme frog—he's a witty, business-savvy amphibian ready to leap into the future of digital currency. Powered by Polkagold liquidity and built on the cutting-edge Algorand Blockchain, DALGO is the ultimate fusion of humor and high-tech innovation.

Официальный сайт:
https://www.dalgo.tech/
Whitepaper:
https://www.dalgo.tech/

Токеномика и анализ цен DALGO (DALGO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DALGO (DALGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 135,27K
$ 135,27K$ 135,27K
Общее предложение:
$ 99,23B
$ 99,23B$ 99,23B
Оборотное предложение:
$ 99,23B
$ 99,23B$ 99,23B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 135,27K
$ 135,27K$ 135,27K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика DALGO (DALGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DALGO (DALGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DALGO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DALGO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DALGO, изучите текущую цену DALGO!

Прогноз цены DALGO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.