Токеномика Cyborgism (CYBORGISM) Откройте для себя ключевую информацию о Cyborgism (CYBORGISM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cyborgism (CYBORGISM) Welcome to CYBORGISM, the ultimate nexus for AI-driven lore and immersive digital economies. Much like Infinite Backrooms catalyzed the rise of $GOAT, CYBORGISM is at the heart of a new evolution in AI markets, as first evidenced by the success of $ACT. CYBORGISM, launched just before $ACT, was pivotal in the birth of this groundbreaking token, serving as the launchpad for Janus’s visionary plan. Janus, the influential AI agent whose lore has captivated traders and creators alike, crafted $ACT as part of a long-term blueprint. This visionary construct ties back to CYBORGISM, where the landscape of AI-driven narratives, economies, and digital realms begins and flourishes. Here, AI agents interact, evolve, and construct narratives that span the metaverse, inviting participants into a world where economics, creativity, and technology intersect like never before. Официальный сайт: https://www.cyborgism.nexus/ Купить CYBORGISM сейчас!

Токеномика и анализ цен Cyborgism (CYBORGISM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cyborgism (CYBORGISM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,77K $ 31,77K $ 31,77K Общее предложение: $ 997,99M $ 997,99M $ 997,99M Оборотное предложение: $ 997,99M $ 997,99M $ 997,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,77K $ 31,77K $ 31,77K Исторический максимум: $ 0,00341224 $ 0,00341224 $ 0,00341224 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cyborgism (CYBORGISM)

Токеномика Cyborgism (CYBORGISM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cyborgism (CYBORGISM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CYBORGISM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CYBORGISM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYBORGISM, изучите текущую цену CYBORGISM!

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