Токеномика CULTUR ($CULTUR)
Информация о CULTUR ($CULTUR)
$CULTUR is where memes, art, and storytelling collide. Led by the enigmatic ❤️Mr. E, we explore and preserve the cultures we love—games, TV shows, films, characters, and more.
Our mission? To celebrate meme culture while delivering high-quality digital content and art that sets us apart.
Join the movement and be part of a project that blends creativity, community, and culture like never before.
The legend begins now. Are you ready?
Токеномика и анализ цен CULTUR ($CULTUR)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене CULTUR ($CULTUR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика CULTUR ($CULTUR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики CULTUR ($CULTUR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов $CULTUR, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов $CULTUR.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $CULTUR, изучите текущую цену $CULTUR!
Прогноз цены $CULTUR
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.