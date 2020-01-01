Токеномика Cults (CULTS)

Токеномика Cults (CULTS)

Откройте для себя ключевую информацию о Cults (CULTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Cults (CULTS)

Cults.fun is a social launchpad for creating tokens that form communities through interaction and identity. When a coin is shared on Twitter, replies automatically generate personalized avatars that remix each responder’s profile picture into the coin’s visual theme. This ties social identity to token participation and introduces a new format for launching coins, centered on culture, community, and low-friction onboarding.

Официальный сайт:
https://cults.fun

Токеномика и анализ цен Cults (CULTS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cults (CULTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 540,42K
$ 540,42K$ 540,42K
Общее предложение:
$ 999,98M
$ 999,98M$ 999,98M
Оборотное предложение:
$ 999,98M
$ 999,98M$ 999,98M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 540,42K
$ 540,42K$ 540,42K
Исторический максимум:
$ 0,00253382
$ 0,00253382$ 0,00253382
Исторический минимум:
$ 0,00036337
$ 0,00036337$ 0,00036337
Текущая цена:
$ 0,0005397
$ 0,0005397$ 0,0005397

Токеномика Cults (CULTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cults (CULTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CULTS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CULTS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CULTS, изучите текущую цену CULTS!

Прогноз цены CULTS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.