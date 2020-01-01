Токеномика Cults (CULTS) Откройте для себя ключевую информацию о Cults (CULTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cults (CULTS) Cults.fun is a social launchpad for creating tokens that form communities through interaction and identity. When a coin is shared on Twitter, replies automatically generate personalized avatars that remix each responder’s profile picture into the coin’s visual theme. This ties social identity to token participation and introduces a new format for launching coins, centered on culture, community, and low-friction onboarding. Официальный сайт: https://cults.fun Купить CULTS сейчас!

Токеномика и анализ цен Cults (CULTS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cults (CULTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 540,42K $ 540,42K $ 540,42K Общее предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Оборотное предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 540,42K $ 540,42K $ 540,42K Исторический максимум: $ 0,00253382 $ 0,00253382 $ 0,00253382 Исторический минимум: $ 0,00036337 $ 0,00036337 $ 0,00036337 Текущая цена: $ 0,0005397 $ 0,0005397 $ 0,0005397 Узнайте больше о цене Cults (CULTS)

Токеномика Cults (CULTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cults (CULTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CULTS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CULTS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CULTS, изучите текущую цену CULTS!

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