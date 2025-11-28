Токеномика CryptoAutos (AUTOS)

Токеномика CryptoAutos (AUTOS)

Откройте для себя ключевую информацию о CryptoAutos (AUTOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:43:31 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен CryptoAutos (AUTOS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CryptoAutos (AUTOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,74M
$ 1,74M$ 1,74M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 740,54M
$ 740,54M$ 740,54M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,35M
$ 2,35M$ 2,35M
Исторический максимум:
$ 0,07346
$ 0,07346$ 0,07346
Исторический минимум:
$ 0,00205346
$ 0,00205346$ 0,00205346
Текущая цена:
$ 0,00234141
$ 0,00234141$ 0,00234141

Информация о CryptoAutos (AUTOS)

Официальный сайт:
https://www.cryptoautos.com/
Whitepaper:
https://heyzine.com/flip-book/b452989fe9.html#page/1

Токеномика CryptoAutos (AUTOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CryptoAutos (AUTOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AUTOS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AUTOS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUTOS, изучите текущую цену AUTOS!

Прогноз цены AUTOS

Хотите узнать, куда может двигаться AUTOS? Наша страница прогноза цены AUTOS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»