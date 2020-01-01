Токеномика CRINGE (CRINGE)

Токеномика CRINGE (CRINGE)

Откройте для себя ключевую информацию о CRINGE (CRINGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о CRINGE (CRINGE)

CRINGE is a Solana meme token centered around all images, videos, and actions which are cringe!

Warning: Cringe Alert! Remember, folks! Just like we don't judge people based on race, ethnicity, or color, we shouldn't judge them for being cringe. After all, cringe isn't ugly - it's just... special. 😉

Embrace your inner cringe, because in a world full of copycats, being cringey is the new cool!

Meme coins are driven by community, and our community is CRINGE as heck!

Официальный сайт:
https://cringetoken.wtf/

Токеномика и анализ цен CRINGE (CRINGE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CRINGE (CRINGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,46K
$ 7,46K$ 7,46K
Общее предложение:
$ 998,94M
$ 998,94M$ 998,94M
Оборотное предложение:
$ 998,94M
$ 998,94M$ 998,94M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,46K
$ 7,46K$ 7,46K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика CRINGE (CRINGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CRINGE (CRINGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CRINGE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CRINGE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRINGE, изучите текущую цену CRINGE!

Прогноз цены CRINGE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.