Токеномика и анализ цен Crazzers AI (CRAZZERS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crazzers AI (CRAZZERS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,73K $ 25,73K $ 25,73K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 215,18M $ 215,18M $ 215,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 119,56K $ 119,56K $ 119,56K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011956 $ 0,00011956 $ 0,00011956 Узнайте больше о цене Crazzers AI (CRAZZERS) Купить CRAZZERS сейчас!

Информация о Crazzers AI (CRAZZERS) Crazzers is a decentralized AI dating platform where users can fully customize characters personality, appearance, and more. Bring your ideal AI companion to life with real-time voice, chat, and video conversations. Whether for fun, connection, or creativity, Crazzers puts you in control of your AI dating experience like never before. It only takes Few minutes to setup your own custom character without any hustle. Официальный сайт: https://crazzers.ai

Токеномика Crazzers AI (CRAZZERS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crazzers AI (CRAZZERS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRAZZERS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRAZZERS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRAZZERS, изучите текущую цену CRAZZERS!

