Токеномика Crazy Monkey (CMONK) Откройте для себя ключевую информацию о Crazy Monkey (CMONK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Crazy Monkey (CMONK) Crazy Monkey wants to become the latest meme coin revolutionizing decentralized finance. With a focus on community governance, innovative tokenomics, transparency, and security. The Crazy Monkey character is from animation “Spark”. “Spark” tells a story about the adventure of a bravery monkey in the future universe. He is a pioneer of his time and he saves future as a hero. Официальный сайт: https://cmonk.xyz/ Купить CMONK сейчас!

Токеномика и анализ цен Crazy Monkey (CMONK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crazy Monkey (CMONK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 69,23K $ 69,23K $ 69,23K Общее предложение: $ 1,64B $ 1,64B $ 1,64B Оборотное предложение: $ 1,64B $ 1,64B $ 1,64B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 69,23K $ 69,23K $ 69,23K Исторический максимум: $ 0,01021601 $ 0,01021601 $ 0,01021601 Исторический минимум: $ 0,00002928 $ 0,00002928 $ 0,00002928 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Crazy Monkey (CMONK)

Токеномика Crazy Monkey (CMONK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crazy Monkey (CMONK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CMONK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CMONK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CMONK, изучите текущую цену CMONK!

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